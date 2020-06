Εικόνες πανικού στις ΗΠΑ: Οδηγός έριξε αυτοκίνητο σε διαδηλωτές και πυροβόλησε

Newsroom eleftherostypos.gr

Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος διαδηλωτών στο Σιάτλ που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και στη συνέχεια πυροβόλησε έναν εξ αυτών.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα social media διακρίνεται να οδηγεί ανάμεσα σε διαδηλωτές, να πέφτει σε οδόφραγμα και να βγαίνει από το όχημά του κραδαίνοντας όπλο και στη συνέχεια να πυροβολεί.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye

— SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020