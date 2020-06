Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: «Βγάλτε το γόνατο από τον λαιμό μας» – Τίμησαν την μνήμη του κρατώντας 8 λεπτά σιωπής

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη συγκίνηση επικράτησε στην επιμνημόσυνη τελετή για τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου άνδρα ο οποίος βρήκε τον θάνατο από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσάβιν ήταν εκεί για να του πουν το «τελευταίο αντίο».

Στη διάρκεια της τελετής, τηρήθηκαν 8′ και 46” σιωπής έπειτα από την παρότρυνση του Αλ Σάρπτον, ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων και παρουσιαστή, όση χρονική διάρκεια ο Τσάβιν είχε το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ, παρόλο που εκείνος επαναλάμβανε διαρκώς τη φράση «Δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ιδρυτής του Εθνικού Δικτύου Δράσης, διάβασε ευλογία για να τιμήσει τον Φλόιντ, δίνοντας μία πολύ δυναμική ομιλία ταυτόχρονα.

«Για 400 χρόνια οι μαύροι στην Αμερική έχουν τα γόνατά στον λαιμό τους. Γι’ αυτό δεν μπορέσαμε να γίνουμε ποτέ αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Αυτό που έγινε στον Φλόιντ, γίνεται κάθε μέρα σε αυτή την χώρα: στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε κάθε τομέα της Αμερικανικής ζωής. Ήρθε η ώρα να σταθούμε όρθιοι στην μνήμη του Τζορτζ και να φωνάξουμε: πάρτε το γόνατο από τον λαιμό μας».

Rev. Al Sharpton calls for an 8 minute and 46 second moment of reflection and silence at the memorial service for George Floyd, the amount of time the arresting officer’s knee was on Floyd’s neck, according to prosecutors. https://t.co/03viM8Isf8 pic.twitter.com/ty5oV6zGmD

— ABC News (@ABC) June 4, 2020