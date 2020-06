Η γη κόπηκε στα δύο – Συγκλονιστικές εικόνες από ολίσθηση του εδάφους στη Νορβηγία

Newsroom eleftherostypos.gr

Την γη κάτω από τα πόδια τους είδαν να χάνουν κάτοικο στην περιοχή Άλτα της Νορβηγίας το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε ολίσθηση του εδάφους προς την θάλασσα με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να βρεθούν μέσα σ΄ αυτήν.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και ξεκίνησε αμέσως μια επιχείρηση διάσωσης, χρησιμοποιώντας εναέρια και θαλάσσια μέσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες.

Η στιγμή της κατολίσθησης

Ντόπιος κατέγραψε μέρος του φαινομένου σε βίντεο. «Έτρεξα για να σωθώ» περιέγραψε ένας άλλος κάτοικος, που ακούγοντας τον θόρυβο νόμιζε πως κάποιος εισέβαλε στο σπίτι του.

The remarkable video of a landslide at Alta in Norway yesterday is probably the finest recording of a quick clay landslide to date. The behaviour of the raft of material that slid, and of the resulting displacement wave, are particularly interesting:- https://t.co/Y3p4egzUsj pic.twitter.com/hfMOV1nXSn

— Dave Petley (@davepetley) June 4, 2020