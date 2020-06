«Ο μπαμπάς μου άλλαξε τον κόσμο»: Συγκινεί η κόρη του Τζορτζ Φλόιντ – Προκλητικές εικόνες του στρατού στο μνημείο του Λίνκολν

Newsroom eleftherostypos.gr

Εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, όπου ο 46χρονος Αφροαμερικανός υπέστη ασφυξία κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς, το ιστορικό κύμα διαδηλώσεων και αμφισβήτησης δεν κοπάζει.

Οι διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, παρά τις λεηλασίες, τις συγκρούσεις με την αστυνομία και τον πολεμικό τόνο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει αποφασισμένος να αποκαταστήσει την τάξη, αναπτύσσοντας εάν κρίνει πως απαιτείται στρατό.

«Ο μπαμπάς μου άλλαξε τον κόσμο»

O φίλος του Τζορτζ Φλόιντ και πρώην ΝΒΑer, Στίβεν Τσάκσον βρέθηκε στις διαμαρτυρίες για τη δολοφονία Φλόιντ στην Μινεάπολη, έχοντας μαζί του την κόρη του αδικοχαμένου άνδρα.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Intagram ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ Στίβεν Τζάκσον, η 6χρονη κόρη του, Τζορτζ Φλόιντ, Τζιτζι χαμογελά περήφανα καθισμένη στους ώμους του και λέει «ο μπαμπάς άλλαξε τον κόσμο».

Στις διαδηλώσεις και η μητέρα της μικρής Τζιτζι

Η μητέρα της κόρης του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε χθες Τρίτη να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό του κατά τη βίαιη προσαγωγή του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς, τονίζοντας ότι ήταν ένας καλός πατέρας που δεν του άξιζε να πεθάνει με αυτό τον τρόπο, ακινητοποιημένος στο έδαφος.

Με την 6χρονη κόρη της στο πλευρό της, η Ρόξι Ουάσινγκτον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επιθυμεί και οι τέσσερις αστυνομικοί να πληρώσουν για τον φόνο του Φλόιντ, που έχει προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο.

«Στο τέλος της ημέρας αυτοί πάνε σπίτι τους και είναι με τις οικογένειές τους», δήλωσε η Ουάσινγκτον. «Η Τζιάνα δεν έχει πατέρα. Δεν θα τη δει ποτέ να μεγαλώνει, να αποφοιτά. Δεν θα τη συνοδεύσει στην εκκλησία στον γάμο της».

Την ώρα που η Ουάσινγκτον έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης Τύπου από το δημαρχείο της Μινεάπολις, η Τζιάνα, φορώντας λευκό μπλουζάκι, τζιν και αθλητικά παπούτσια, ήταν κολλημένη πάνω της, με το πρόσωπό της συχνά συνοφρυωμένο.

«Την αγαπούσε, την αγαπούσε τόσο πολύ», πρόσθεσε η Ουάσινγκτον. «Είμαι εδώ με το μωρό μου. Είμαι εδώ για τον Τζορτζ διότι θέλω δικαιοσύνη για εκείνον και θέλω δικαιοσύνη για εκείνον επειδή ήταν καλός. Ανεξαρτήτως του τι πιστεύει οποιοσδήποτε, ήταν καλός», κατάληξε.

Προκλητικές εικόνες από το Μνημείο του Αβράαμ Λίνκολν

Σε μία προκλητική επίδειξη δύναμης προχώρησε η εθνοφρουρά στα σκαλιά του Μνημείου του Αβράαμ Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στους διαδηλωτές όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.

Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Μνημείο καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις που έχουν βυθίσει στο χάος τις ΗΠΑ μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά τους περίμεναν τουλάχιστον 60 μέλη της εθνοφρουράς και αστυνομικοί με πλήρη περιβολή, που είχαν παραταχθεί στο σημείο όπου ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε εκφωνήσει την περίφημη ομιλία του «I Have A Dream» πριν από μισό αιώνα.

I'll say it again: When America was rocked with massive antiwar protests in the wake of the Kent State shooting in 1970, not only were protesters still allowed at the Lincoln Memorial, but President Nixon even made a late-night trip there to talk with them personally. https://t.co/aevSoYM8qC — Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) June 3, 2020

«Αυτή η επίδειξη δύναμης από τον στρατό στο Μνημείο του Λίνκολν συνιστά βεβήλωση. Μια βεβήλωση του Συντάγματός μας. Του δικαιώματός μας να διαμαρτυρόμαστε. Του δικαιώματός μας να απαιτούμε αλλαγή», σχολίασε η Νίρα Τάντεν, πρόεδρος του φιλελεύθερου Center for American Progress.

This is a travesty. The protests were entirely peaceful. This show of force by the military at the Lincoln Memorial is a desecration. A desecration of our Constitution. Our right to protest. Our right to demand change. It’s unAmerican https://t.co/fe3cJcRPNe — Neera Tanden (@neeratanden) June 3, 2020

Κι όλα αυτά ένα 24ωρο μετά τις απειλές του Τραμπ να κατεβάσει στρατό στους δρόμους της Ουάσιγκτον κι άλλων πόλεων στις ΗΠΑ, όπου οι διαδηλώσεις για τον φόνο του Φλόιντ έχουν εξελιχθεί σε βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ της αστυνομίας και ακτιβιστών. Τη Δευτέρα η αστυνομία επενέβη με δακρυγόνα για να διαλύσει ειρηνική διαδήλωση έξω από το Λευκό Οίκο, ώστε να μπορέσει ο Τραμπ να φωτογραφηθεί με τη Βίβλο ανά χείρας μπροστά από ναό στην άλλη πλευρά του δρόμου.