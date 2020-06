«Φλέγονται» οι ΗΠΑ από τις διαδηλώσεις για τον Φλόιντ: 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια μελών των δυνάμεων ασφαλείας, έγινε γνωστό από την αστυνομία και αμερικανικά ΜΜΕ, ώρες αφότου ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε την κινητοποίηση του στρατού, εάν δεν σταματήσουν οι ταραχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την οργή χθες, καθώς πόζαρε σε μια εκκλησία κοντά στον Λευκό Οίκο κρατώντας τη Βίβλο στα χέρια του, αφού δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του προέδρου, έκλεισε σήμερα, μέχρι νεωτέρας, τους δρόμους περιμετρικά του Λευκού Οίκου, μεταδίδουν ΜΜΕ.

No reason for those people to be there. None of these so called protests have been peaceful. This is our White House for God sake. It must remain 100% secure at all times. https://t.co/zTsjzykbIS — John Massa (@johnlmassa) June 2, 2020

NEW: A border fence was erected overnight at Lafayette Park to seal off the White House from protesters. Multiple Secret Service agents declined to discuss who ordered its installation or how long it would stay up. #dcprotests #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/NpWcfqsGlF — Evan Semones (@evansemones) June 2, 2020

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν καταστήματα στο Λος Άντζελες, λεηλάτησαν μαγαζιά στη Νέα Υόρκη και συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, όπου 4 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή τους να κινδυνεύει.

Ο Τζον Χέιντεν, διοικητής της αστυνομίας του Σεντ Λούις, δήλωσε πως περίπου 200 διαδηλωτές προέβησαν σε λεηλασίες και πέταξαν πυροτεχνήματα και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

«Τι συμβαίνει; Πώς γίνεται αυτό; Ο (Τζoρτζ) Φλόιντ σκοτώθηκε κάπου αλλού και καταστρέφουν πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα», είπε σε δημοσιογράφους.

Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Λας Βέγκας, επιβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε. Ένας άλλος αστυνομικός «ενεπλάκη σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς» στην ίδια περιοχή, προστίθεται. Αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις και σε άλλες περιοχές, περιλαμβανομένου ενός που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού τον χτύπησε αυτοκίνητο στο Μπρονξ.

Frightened civilian runs over a crowd of Trump regime troops as they shot at his vehicle. Scenes from the United States right now. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #Revolution #DictatorTrump pic.twitter.com/Dl9LMoNCTB — Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020

«Εάν μια πόλη ή μια πολιτεία αρνείται να αναλάβει την αναγκαία δράση για να υπερασπιστεί τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της, τότε θα αναπτύξω τον στρατό των ΗΠΑ και θα επιλύσω σύντομα το πρόβλημα για εκείνους», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Police have made at least 5,600 arrests during protests against police violence and racial injustice, reports @AP. They have not arrested any officers involved #BreonnaTaylor’s killing or 3 of the 4 officers involved in the death of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/owJEqLf5Fb — AJ+ (@ajplus) June 2, 2020

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Μπρίτζκερ απηύθυνε σήμερα έκκληση για υπομονή, επισημαίνοντας ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Δεσμεύτηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, εάν ο Τραμπ κάνει πράξη την απειλή του περί στρατιωτικής επέμβασης.

«Μπορούμε να αποκλιμακώσουμε την ένταση, όχι όμως όταν ο πρόεδρος τάσσεται υπέρ του στρατού και του νόμου και της τάξης και της κυριαρχίας», σημείωσε σε δηλώσεις του στο MSNBC.

«Θα τον πολεμήσουμε (δικαστικά) και θα τον οδηγήσουμε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο».

Ένας 28χρονος διώκεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για πρόκληση ταραχών στη Μινεάπολη

Για υποκίνηση μίσους διώκεται, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ένας άνδρας από την Πολιτεία του Ιλινόι ο οποίος πήγε να διαδηλώσει στη Μινεσότα έχοντας μαζί του εκρηκτικά. Είναι η πρώτη φορά που ασκείται δίωξη από τις ομοσπονδιακές αμερικανικές αρχές αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ εδώ και μία εβδομάδα.

Ο 28χρονος Μάθιου Λι Ρούπερτ ταξίδεψε 500 χιλιόμετρα για να πάει στα νότια της Μινεάπολις με σκοπό να λεηλατήσει και να προκαλέσει ζημιές, αναφέρεται στα έγγραφα που κατατέθηκαν την Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ακριβώς επειδή μετακινήθηκε από τη μία Πολιτεία στην άλλη, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να του ασκήσουν δίωξη.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο στις 29 Μαΐου, ο Ρούπερτ διακρίνεται να δίνει αυτοσχέδιες βόμβες και να ενθαρρύνει και άλλα πρόσωπα να τις εκτοξεύσουν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, εξήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Έχω βόμβες, αν κάποιοι από εσάς θέλουν να τις εκτοξεύσουν… Περίμενε, έχω κι άλλες… Ανάψτε τις και ρίξτε τις», ακούγεται να λέει.

Στα έγγραφα δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις πολιτικές πεποιθήσεις του.

This is a small part of a 7 minute video of police attacking people who are unarmed and peacefully protesting.

I literally can not stop crying. I am in complete disbelief at what is happening in this world right now.

THIS IS SO WRONG!

THIS NEEDS TO STOP!#BlackLivesMatter pic.twitter.com/g634tPXlhq — ℒ𝓊𝒸𝓎 ℳ𝒶𝓎 🏹👑|ℬ.ℒ.ℳ (@LanaIsMyFeather) June 2, 2020

Το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ εξήγησαν ότι θα στοχοθετήσουν το ακροαριστερό κίνημα Antifa για τις ταραχές που σημειώνονται σε πολλές πόλεις μετά τον θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ.

Επικρίσεις για την επίσκεψη στην εκκλησία

Μετά τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος πόζαρε για να φωτογραφηθεί μαζί με την κόρη του Ιβάνκα και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ στην επισκοπική εκκλησία St. John’s, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο επίσκοπος της εκκλησίας στην Ουάσινγκτον Μάικλ Κάρι ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν τη χρήση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ιστορικού ναού για μια φωτογράφιση.

«Κάνοντας κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησε έναν ναό και την Ιερά Βίβλο για κομματικούς πολιτικούς σκοπούς», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter. Η συγκεκριμένη εκκλησία υπέστη μικρές ζημιές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων το βράδυ της Κυριακής.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στην Ουάσινγκτον.

Στη Νέα Υόρκη, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν πλήθη να σπάνε παράθυρα και να λεηλατούν πολυτελή καταστήματα στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν πριν από την επιβολή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις 11 το βράδυ. Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε πως η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ σήμερα.

Στο Χόλιγουντ, δεκάδες άνθρωποι καταγράφηκαν από τον τηλεοπτικό φακό να λεηλατούν ένα φαρμακείο. Το πλήθος έσπασε παράθυρα σε ένα καφέ και δύο εστιατόρια.

Σε δεκάδες πόλεις έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις κυκλοφορίας, για πρώτη φορά μετά τις ταραχές που προκάλεσε η δολοφονία το 1968 του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η Εθνοφρουρά έχει αναπτυχθεί σε 23 πολιτείες και sτην Ουάσινγκτον.