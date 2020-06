Χάος στις ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ – Με στρατό στους δρόμους απειλεί ο Τραμπ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) ότι διέταξε να αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης, χαρακτηρίζοντας «εγχώρια τρομοκρατία» τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς, και «ντροπή» τις ταραχές της Κυριακής στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Απείλησε να στείλει τον στρατό στις πόλεις και στις πολιτείες που θα αρνηθούν να υπακούσουν την εντολή του προς τους δημάρχους και τους κυβερνήτες να αναπτύξουν «συντριπτικές» δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί η κρατική «κυριαρχία στους δρόμους».

My fellow Americans – My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation — and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020