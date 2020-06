ΗΠΑ-Θάνατος Τζορτζ Φλόιντ: «Φυγάδευσαν» Τραμπ και Μελάνια – Σοβαρά επεισόδια και απαγόρευση κυκλοφορίας σε 40 πόλεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα· το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

https://twitter.com/WhiteLionRevo19/status/1267329198579908609

Λεηλασίες κοντά στο Λος Άντζελες, ειρηνική πορεία στο κέντρο της μεγαλούπολης

Λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες. Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με ανθρώπους να ορμούν σε καταστήματα σε πεζόδρομο στη Σάντα Μόνικα. Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου και το πλήθος φάνηκε να σκορπίζει.

Στο κέντρο του Λος Άντζελες ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη μαζική πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού.

Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός του Σαββατοκύριακου από τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ με αφορμή το θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Τη νύχτα του Σαββάτου ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο κέντρο της Ινδιανάπολης και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από πυρά. Επίσης, ένας 19χρονος έπεσε νεκρός όταν άνδρας μέσα από αυτοκίνητο άνοιξε πυρ κατά του πλήθους και ένας αστυνομικός στο Οκλαντ όταν άγνωστος τον πυροβόλησε μπροστά από κυβερνητικό κτίριο.

Οι ταραχές στις ΗΠΑ επεκτείνονται από Πολιτεία σε Πολιτεία και από πόλη σε πόλη μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη – που ουσιαστικά ήταν δολοφονία, καθώς ο αστυνομικός ήξερε ότι ο συλληφθείς Αφροαμερικανός δεν ανέπνεε, κάτω από την μπότα του. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από προχθές σε 25 μεγάλες πόλεις (από το Λος Αντζελες έως το Μαϊάμι, τη Φιλαδέλφεια, το Σικάγο) δεν εμπόδισε πολλούς διαδηλωτές να βρίσκονται στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους κατά της αστυνομικής βίας. Οι πρώτες διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει ειρηνικά, όμως στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε οδομαχίες και συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης. Σε αρκετές πόλεις ξέσπασαν πυρκαγιές και έγιναν λεηλασίες σε καταστήματα. Η οργή του πλήθους εν μέσω της καραντίνας, που ισχύει ακόμη σε ορισμένες πόλεις, ενισχύει την ανασφάλεια και το φόβο. Τουλάχιστον 13 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη Φιλαδέλφεια όταν συγκρούστηκαν με εξαγριωμένους διαδηλωτές. Στο Ταλαχάσι της Φλόριντα, και στο Μπρούκλιν, οδηγός φορτηγού οδήγησε το αυτοκίνητό του στο πλήθος και το ίδιο συνέβη με περιπολικό στο Μπρούκλιν.

Ο ρεπόρτερ της «Ντόιτσε Βέλε» (D.W.) Στέφαν Σίμονς και ο εικονολήπτης Μαξ Φεργκ πυροβολήθηκαν με πλαστικές σφαίρες από αστυνομικούς στη Μινεάπολη, το Σάββατο το βράδυ, στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων στην πόλη. Επίσης, δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές στην πόλη (o εικονολήπτης Χούλιο- Σέζαρ Τσάβες και ο Ρόντνεϊ Σιούαρντ).

Λίγο πριν από την αναχώρησή του για τη Φλόριντα, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι, αν δεν ηρεμήσει η κατάσταση, εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το στρατό. «Εχουμε απεριόριστη στρατιωτική δύναμη» ανέφερε μέσω μηνύματός του στο twitter, ενώ αργότερα, όταν έμαθε πως κάποιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, είπε πως αν αποπειραθούν να παραβιάσουν το φράκτη, «θα τους περιμένουν τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα». Αργότερα όμως μείωσε τους τόνους, χαρακτηρίζοντας «τραγωδία» το θάνατο του Φλόιντ και υποσχέθηκε απόδοση δικαιοσύνης, καλώντας παράλληλα όλους να μην προκαλούν καταστάσεις χάους.

.@AP photographers are capturing the scene as protesters start fires near the White House and tensions with police mount during a third straight night of demonstrations.

Live updates: https://t.co/Z1pnxgltFy pic.twitter.com/YHvZuBnNs5

— The Associated Press (@AP) June 1, 2020