Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Δραματική η κατάσταση στις ΗΠΑ – Νέο σοκαριστικό βίντεο με περιπολικό να παρασύρει διαδηλωτές

Newsroom eleftherostypos.gr

Δραματική είναι η κατάσταση στις ΠΑΕ καθώς οι ταραχές που ακολούθησαν την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, από τον αστυνομικό Ντέρεκ Κάλβιν συνεχίζονται.

Ενα νέο σοκαριστικό βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το CNNi στο οποίο φαίνεται περιπολικό να σπάει οδόφραγμα και να προσπαθεί να περάσει μέσα από πλήθος διαδηλωτών, στη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό διερευνάται από τις τοπικές αρχές, ενώ στο βίντεο ακούγονται ουρλιαχτά. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο μεταξύ, δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters τραυματίστηκαν από σφαίρες καλυμμένες από καουτσούκ στη Μινεάπολις το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στην αμερικανική πόλη μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) όταν τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολις. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 500 ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο- Σέζαρ Τσάβες, ένας αστυνομικός σημαδεύει απευθείας εναντίον του, την ώρα που η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest

Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1

— Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020