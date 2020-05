Δολοφονία Τζόρτζ Φλόιντ: Η καλλονή σύζυγος του αστυνομικού και η αίτηση διαζυγίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Κέλι Τσόβιν, πρώην Μις Μινεσότα, και σύζυγος του λευκού αστυνομικού, Ντέρεκ Τσόβιν, που σκότωσε τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ έχει κατέθεσε αίτηση διαζυγίου σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η ίδια κατέθεσε επισήμως αίτηση διαζυγίου μόλις έγινε γνωστό ότι στον σύζυγό της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Wife of #Minneapolis cop charged with murder of #GeorgeFloyd files for divorce https://t.co/j2QtT5dU76

— RT (@RT_com) May 30, 2020