Οργή και χάος στις ΗΠΑ: Νέο βίντεο – σοκ δείχνει τρεις αστυνομικούς να πατάνε τον Τζορτζ Φλόιντ

Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του, που έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, δίνει βίντεο που δόθηκε τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα και το οποίο δείχνει τρεις αστυνομικούς να γονατίζουν και να πατάνε το θύμα.

Η γωνία λήψης στο νέο βίντεο δείχνει ότι πέρα από τον Ντέρεκ Τσάβιν, που πατάει στο λαιμό και με τα δύο του γόνατα τον πεσμένου στο έδαφος Φλόιντ και ο οποίος συνελήφθη χτες με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας τρίτου βαθμού, ακόμα τρεις αστυνομικοί έχουν γονατίσει πάνω στο σώμα του Αφροαμερικανού.

Το αρχικό βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε από διερχόμενους το βράδυ της Δευτέρας έδειχνε τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Τσάβιν πίεζε το γόνατά του στον σβέρκο του.

Αφού το βίντεο αυτό διαδόθηκε ευρύτατα, διαδηλώσεις και βίαιες ταραχές ξέσπασαν στη Μινεάπολη, αρχικά στην περιοχή όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα των τεσσάρων αστυνομικών που προχώρησαν στη σύλληψη, και στη συνέχεια και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι από χτες είχε γίνει γνωστό ότι ακόμα τρεις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο συμβάν αναμένεται να διερευνηθούν για τον ρόλο τους στην υπόθεση, ενώ στις έρευνες για την δολοφονία του Τζ. Φλόιντ συμμετέχει το FBI αλλά και το Ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε ήδη για τον Ντ. Τσάβιν, ο αστυνομικός πατούσε τον λαιμό του Τζ. Φλόιντ για συνολικά 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, ενώ για 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα εξ αυτών ο Φλόιντ είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του.

«Θέλουμε να του απαγγελθεί δίωξη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού (σ.σ. εκ προθέσεως και εκ προμελέτης). Και θέλουμε να δούμε και τους άλλους αστυνομικούς (που ενέχονται στην υπόθεση) να συλλαμβάνονται», προσθέτει η οικογένεια σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

