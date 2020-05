Πίθηκοι έκλεψαν δείγματα αίματος ασθενών με κορωνοϊό στην Ινδία

Newsroom eleftherostypos.gr

Μαϊμούδες έκλεψαν από έναν ινδό υγειονομικό υπάλληλο δείγματα αίματος από τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού προκαλώντας ανησυχία ότι μπορεί να διέσπειραν τον ιό στην γύρω περιοχή, γράφει η Γκάρντιαν.

Οι μαϊμούδες έκλεψαν τρία δείγγματα αυτή την εβδομάδα στο Μιρούτ, κοντά στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί, στη συνέχεια σκαρφάλωσαν στα δέντρα και μια από αυτές μάλιστα προσπάθησε να μασήσει το λάφυρό της.

Αργότερα οι συσκευασίες με τα δείγματα αίματος ανακτήθηκαν και δεν έχουν καταστραφεί, δήλωσαν χθες οι αρχές της Μιρούτ στο AFP αφού το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A monkey in India's Meerut intervened a lab technician carrying blood samples of Covid-19 patients and snatched the packets from him. Technician now facing inquiry over why he choose to record the incident instead of rescuing the packets.#coronavirus pic.twitter.com/mO1gmdGEwX

— Rishikesh Kumar (@rishhikesh) May 29, 2020