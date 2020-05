«Βόμβα» Τραμπ: Τερματίζει κάθε σχέση με τον ΠΟΥ

Newsroom eleftherostypos.gr

Την οριστική διακοπή των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό πως οι ΗΠΑ τερματίζουν τις σχέσεις τους με τον ΠΟΥ μετά από μια περίοδο έντονης διαμάχης σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού.

«Σήμερα θα τερματίσουμε τη σχέση μας με τον ΠΟΥ» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε απευθύνει σχετικές απειλές κατά το πρόσφατο παρελθόν, ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον θα ανακατευθύνει κεφάλαια από τον ΠΟΥ προς άλλους οργανισμούς.

“We are today terminating our relationship with the World Health Organization”

US President Donald Trump says it will be “redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs”

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 29, 2020