Ομπάμα για δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Αυτό δεν πρέπει να είναι το «φυσιολογικό» στην Αμερική του 2020

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε συζητήσεις που είχε με φίλους του για όσα αισθάνονται μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, σύμφωνα με δήλωση του που κυκλοφόρησε στο Twitter.

Ο πρώην πρόεδρος σημειώνει ότι μοιράζεται την «ίδια θλίψη» που νοιώθουν «εκατομμύρια ακόμη» για αυτό τον θάνατο, που πυροδότησε διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, και κλιμακώθηκαν σε ταραχές στη Μινεάπολη, στην Μινεσότα.

Αυτό δεν πρέπει να είναι το «φυσιολογικό» το 2020 στην Αμερική. Δεν μπορεί να είναι «φυσιολογικό». Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ένα έθνος που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ιδανικά του, μπορούμε και πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Εναπόκειται κυρίως στους αξιωματούχους της Μινεσότα να διασφαλίσουν ότι οι περιστάσεις γύρω από το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ διερευνώνται διεξοδικά και ότι η δικαιοσύνη τελικά επιτυγχάνεται, έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και συνέχισε: «Αλλά εναπόκειται σε όλους μας, ανεξάρτητα από τη φυλή ή την θέση μας, συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας των ανδρών και των γυναικών στην επιβολή του νόμου που είναι υπερήφανοι για τη σκληρή δουλειά τους με τον σωστό τρόπο, κάθε μέρα – να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα νέο “φυσιολογικό” στο οποίο η κληρονομιά της μισαλλοδοξίας και της άνισης μεταχείρισης δεν επηρεάζει πλέον τους θεσμούς μας ή τις καρδιές μας.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ομπάμα «είναι φυσικό να ευχόμαστε η ζωή να επανέλθει στο φυσιολογικό, καθώς μια πανδημία και η οικονομική κρίση υπερισχύουν στα πάντα γύρω μας. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι για εκατομμύρια Αμερικανούς, η διαφορετική μεταχείριση λόγω φυλής είναι τραγική, οδυνηρή και τρελά “φυσιολογική” είτε ασχολείται με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, είτε αλληλεπιδρά με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, είτε τρέχει απλά στο δρόμο, είτε απλά παρακολουθεί πουλιά σε ένα πάρκο».

