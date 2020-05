Με νέα επίθεση απαντά ο Τραμπ στο Twitter: Με έχει στοχοποιήσει

Newsroom eleftherostypos.gr

«To Twitter δεν κάνει τίποτε για όλα τα ψέματα και την προπαγάνδα που δημοσιεύονται για την Κίνα ή για το Ριζοσπαστικό Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Εχουν στοχοποιήσει τους Ρεπουμπλικανούς, τους Συντηρητικούς και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.Η παράγραφος 230 πρέπει να ανακληθεί από το Κονγκρέσο. Μέχρι τότε, θα υπάρξει ρύθμιση», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με την ανάρτηση αυτή απαντά στην «απόκρυψη» από το Twitter μέρους προηγούμενης ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις ταραχές στην Μινεάπολις στο πλαίσιο της μεταχείρισης από την πλατφόρμα κρουσμάτων «εκθείασης βίας».

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!

«Αυτό το Tweet παραβίασε του κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο», ήταν το μήνυμα που τοποθέτησε το Twitter κάτω από την ανάρτηση του Τραμπ σχετικά με τα επεισόδια στην Μινεάπολις.

«Δεν μπορώ να καθίσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία Μεγάλη Αμερικανική Πόλη, την Μινεάπολις. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ο Ριζοσπάστης Αριστερός Δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά την δουλειά…», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

«…Αυτοί οι αγροίκοι προσβάλλουν την μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα επιτρέψω να συμβαίνει αυτό. Μόλις μίλησα με τον Κυβερνήτη Τιμ Ουόλτς και του είπα ότι ο Στρατός είναι μαζί του. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αναλάβουμε τον έλεγχο, αλλά όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν τα πυρά. Ευχαριστώ!»

Το σύνολο της ανάρτησης του Τραμπ μπορεί να διαβαστεί μόνο αν γίνει κλικ επάνω στο σημείωμα του Twitter περί εκθείασης της βίας. Το Twitter διευκρινίζει στο thread ότι η πλατφόρμα ανέλαβε δράση «με στόχο να εμποδισθεί η παρακίνηση και άλλων στην διάπραξη βίαιων πράξεων».

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020