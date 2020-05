Το Twitter «έκοψε» το tweet του Τραμπ για την Μινεάπολη

Newsroom eleftherostypos.gr

Συνεχίζεται δυναμικά ο «πόλεμος» που ξέσπασε πριν από μερικές ημέρες, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, Twitter, χάρη σε μία «επισήμανση».



Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε σε απόκρυψη της επίμαχης ανάρτησης στην οποία ο Τραμπ αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι “”Όταν ξεκινούν οι λεηλασίες, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί”, σχολιάζοντας το γεγονός ότι εξαργιωμένοι πολίτες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, ενώ μάλιστα έγιναν αναφορές για φωτιές σε αστυνομικά τμήματα, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Στη θέση της ανάρτησης του Αμερικανού προέδρου αυτή τη στιγμή αναγράφεται η ανακοίνωση της εταιρείας Twitter: “Αυτό το Tweet παραβίασε τους Κανόνες του Twitter σχετικά με τον εγκωμιασμό πράξεων βίας. Ωστόσο, το Twitter έκρινε ότι το Tweet μπορεί να παραμείνει προσβάσιμο για λόγους δημόσιου συμφέροντος”.

“Δεν αντέχω να στέκομαι και να βλέπω αυτό να συμβαίνει σε μια μεγάλη και σπουδαία Αμερικανική Πόλη, τη Μινεάπολη. Ολική έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος Ριζοσπαστικός Αριστερός Δήμαρχος, Τζέικομπ Φράι, θα πρέπει να λάβει δράση και να φέρει την Πόλη υπό έλεγχο, είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα ολοκληρώσω τη δουλειά …..”

“Αυτά τα κακοποιά στοιχεία αμαυρώνουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα επιτρέψω αυτό να συμβεί. Μόλις μίλησα με τον κυβερνήτη Tim Walz και του είπα ότι ο Στρατός είναι μαζί του. Οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει θα έχουμε τον έλεγχο, αλλά, όταν ξεκινούν οι λεηλασίες, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί. Ευχαριστώ!”

Η Μινεάπολη έζησε την τρίτη της συνεχόμενη νύχτα εμπρησμών, λεηλασιών και βανδαλισμών χθες Πέμπτη, καθώς διαδηλωτές ξέσπασαν την οργή τους για τον θάνατο Αφροαμερικανού που καταγράφηκε σε βίντεο καθώς αδυνατεί να πάρει ανάσα, την ώρα που τον κρατά καθηλωμένο στο πεζοδρόμιο λευκός αστυνομικός.

Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί την Τετάρτη, όταν διαδηλωτές που πέταγαν πέτρες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς επανειλημμένα, χθες βράδυ οι αστυνομικοί κράτησαν μάλλον χαμηλό προφίλ πέραν του επίκεντρου των ταραχών, έξω από το αστυνομικό τμήμα της τρίτης περιφέρειας.

Αρκετοί διαδηλωτές υποχώρησαν για λίγο, όταν αστυνομικοί στην οροφή έκαναν χρήση δακρυγόνων και βλημάτων από καουτσούκ, προτού ανασυνταχθούν και επιτεθούν στο κτίριο κατά μέτωπο, βάζοντας φωτιά, ενώ οι αστυνομικοί κατά τα φαινόμενα αποσύρονταν. Διαδηλωτές θεάθηκαν στην οροφή αργότερα.

Ένα αυτοκίνητο και άλλα δύο κτίρια επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ άγνωστοι λεηλάτησαν ξανά, για δεύτερη νύχτα, ένα κατάστημα της αλυσίδας Target.

Η πυροσβεστική είχε κάνει λόγο για 16 εμπρησμούς κτιρίων τη νύχτα της Τετάρτης.

Τα νέα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν παρότι ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ κήρυξε νωρίτερα χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά στην πολιτεία Μινεσότα για την αποκατάσταση της τάξης, μετά τα επεισόδια στις προηγούμενες διαδηλώσεις για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία.

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί το βράδυ της Δευτέρας εικονίζει τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς λευκός αστυνομικός πιέζει το αριστερό του γόνατο στον σβέρκο του.

