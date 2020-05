Δολοφονία Τζόρνταν Φλόιντ: Νέα βίντεο δείχνουν πως δεν αντιστάθηκε της σύλληψης – Συγκρούσεις στη Μινεάπολη [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Έντονες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος άοπλου Αφροαμερικανού στην Μινεάπολη. Ο δήμαρχος της πόλης ζητά τη σύλληψη του αστυνομικού που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ ενώ νέα βίντεο διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων αστυνομικών ότι ο άοπλος άνδρας αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος Αφροαμερικανός άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο λίγη ώρα μετά την βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία, με τον θάνατό του να ερευνάται πλέον από το FBI και να έχει «ξεσηκώσει» ένα πελώριο κύμα αντιδράσεων από την αφροαμερικανική κοινότητα των ΗΠΑ και όχι μόνο. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν εχθές στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη, την ώρα που περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί αντίστασης του θύματος.

Οι αναφορές των εμπλεκόμενων αστυνομικών στο συμβάν ανέφεραν ότι ο Φλόιντ, ύποπτος για υπόθεση πλαστογραφίας, εντοπίστηκε να οδηγεί το αμάξι του αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Αφού του ζητήθηκε να βγει από το όχημα, εκείνος το έκανε και κατόπιν «προέβαλλε αντίσταση», σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των αστυνομικών.

Ωστόσο, σε ένα βίντεο που μετέδωσε εχθές το FOX 9, το οποίο καταγράφει τις στιγμές πριν τη σύλληψη του Φλόιντ, δύο αστυνομικοί εμφανίζονται να τραβούν βίαια τον άνδρα από το όχημα και να του φορούν χειροπέδες, έξω από ένα παντοπωλείο στη συμβολή της 38ης Οδού και της Λεωφόρου Σικάγο στη νότια Μινεάπολις.

Ο Φλόιντ δείχνει να συμμορφώνεται στις εντολές των αστυνομικών και να μην αντιστέκεται στη σύλληψη. Σε πρόσθετα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το CBS News ο Φλόιντ εμφανίζεται λίγες στιγμές αργότερα να κάθεται στο πεζοδρόμιο φορώντας χειροπέδες, ενώ ένας από τους αστυνομικούς τον πλησιάζει και τον σηκώνει.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

Ένας ακόμη αστυνομικός έρχεται να τον βοηθήσει και έπειτα το κλιπ σταματά.

«Πώς είναι δυνατόν να μην είναι στη φυλακή ο αστυνομικός;»

Οι δημοτικές Αρχές της πόλης ανακοίνωσαν εχθές τα ονόματα των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στο τραγικό περιστατικό της Δευτέρας. Πρόκειται για τους Ντέρεκ Σόβιν, Τόμας Λέιν, Του Τάο και Τζ. Αλεξάντερ Κουένγκ, οι οποίοι είχαν τεθεί αρχικά σε υποχρεωτική άδεια, όμως στη συνέχεια απολύθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολις όταν το βίντεο που δείχνει την φρικτή κακοποίηση του Αφροαμερικανού κατά τη σύλληψή του έγινε viral.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX — Sn00pster (@sn00pdad) May 27, 2020

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε την απόλυση των τεσσάρων ανδρών «σωστή απόφαση» και ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος του «αστυνομικού που έκανε τη σύλληψη», εννοώντας προφανώς τον άνδρα που εμφανίζεται στο σοκαριστικό βίντεο να πιέζει επί ώρα τον λαιμό του Φλόιντ με το γόνατό του, χωρίς να τον σταματάει κανείς από τους παρόντες συναδέλφους του. «Αν η πλειοψηφία των ανθρώπων, ιδίως μη λευκοί, είχαν κάνει αυτό που έκανε ο αστυνομικός αργά τη Δευτέρα, θα ήταν ήδη πίσω από τα κάγκελα», έγραψε ο Φρέι σε ανάρτησή του στο Twitter, απευθύνοντας έκκληση στον Εισαγγελέα Μάικ Φρίμαν να απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του εν λόγω άνδρα.

If most people, particularly people of color, had done what a police officer did late Monday, they’d already be behind bars. That’s why today I’m calling on Hennepin County Attorney Mike Freeman to charge the arresting officer in this case. — Jacob Frey (@Jacob_Frey) May 27, 2020

Νύχτα ταραχών

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολις των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς. Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύκτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It's been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV — In the NOW (@inthenow) May 26, 2020

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς. Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο που έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να λεηλατούν ένα κατάστημα Target. Ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων πυρπολήθηκε.