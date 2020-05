Νέες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ ενάντια στη νομοθεσία για την ασφάλεια

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών του Χονγκ Κονγκ έκαναν σήμερα χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν τους διαδηλωτές στην καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κέντρου καθώς οι νέοι νόμοι για την εθνική ασφάλεια που προτείνει το Πεκίνο προκάλεσαν και πάλι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η αστυνομία περικύκλωσε επίσης το κτίριο του Νομοθετικού Συμβουλίου όπου αναμένεται να συζητηθεί νομοσχέδιο που ποινικοποιεί κάθε προσβλητική ενέργεια προς τον κινεζικό ύμνο, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης αναφορικά με τις απειλές, όπως θεωρούνται, προς τις ελευθερίες της ημιαυτόνομης μητρόπολης.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών βγήκαν στους δρόμους, κάποιοι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι φορώντας ρούχα γραφείου και ορισμένοι προσπαθώντας να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους κάτω από ανοικτές ομπρέλες σε σκηνές που θύμισαν τις ταραχές που συντάραξαν πέρυσι την πόλη.

«Αν και μέσα σου νιώθεις φόβο, πρέπει να μιλήσεις ανοικτά», δήλωσε η 29χρονη υπάλληλος Τσανγκ, που ήταν μεταξύ των διαδηλωτών, ντυμένη στα μαύρα και κουβαλώντας ειδικό αναπνευστήρα και προστατευτικά γυαλιά στο σακίδιό της.

Dozens, including journos, are kettled outside a Chow Tai Fook on Queen’s Road Central.

“Kettle as many as we can” “All on your knees” a commander was heard. pic.twitter.com/hzvhxJUCT9

— Xinqi Su 蘇昕琪 (@XinqiSu) May 27, 2020