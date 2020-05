Αεροπορική τραγωδία στο Πακιστάν: Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του πιλότου

Newsroom eleftherostypos.gr

Μηχανικό πρόβλημα φαίνεται πως αντιμετώπισε το αεροπλάνο στο Πακιστάν το οποίο στοίχισε την ζωή σε 99 ανθρώπους.

Μάλιστα σε ρεπορτάζ του το SKY NEWS παρουσιάζει τις τελευταίες συνομιλίες από τους πιλότους οι οποίοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει δύο κινητήρες και εκπέμπουν SOS.

Δείτε το βίντεο με τα τελευταία λόγια των πιλότων:

‘Mayday, mayday…’- Pakistan plane’s last message from the pilot.

In the mayday call, the pilot can be heard saying that the plane has lost its engines.

There are ‘no survivors’ after the plane crash in Karachi, read more here: https://t.co/Xu6ZzKS2CE pic.twitter.com/mIraPV8SXb

— SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020