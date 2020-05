Αεροπορική τραγωδία στο Πακιστάν: Εικόνες χάους και καταστροφής – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα αεροσκάφος των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) με 107 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα σε μια κατοικημένη περιοχή στην πόλη Καράτσι, στο Πακιστάν, λίγο πριν από το αεροδρόμιο της πόλης και εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πτήση PK 8303 συνετρίβη με 99 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα.

Ο δήμαρχος του Καράτσι δήλωσε ότι «θεωρούμε πως δεν υπάρχουν επιζώντες», αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ενώ, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε πως τουλάχιστον ένας επιβάτης επέζησε.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, κατεστραμμένες στέγες σπιτιών και συντρίμμια παντού στους δρόμους, καθώς και ασθενοφόρα να περνούν ανάμεσα σε πανικόβλητους κατοίκους.

A passenger plane at Pakistan crashed in a residential locality in Karachi. No information on how many people were on board. This is really sad. Prayers. pic.twitter.com/W2w6iFO2YB — Koshur (@Kae__shur) May 22, 2020

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightradar24.com, ήταν ένα 15ετίας A320, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Λαχώρη στο ανατολικό Πακιστάν και είχε προορισμό το Καράτσι, στα νότια της χώρας, λίγες ημέρες αφότου η χώρα ξεκίνησε εκ νέου τις πτήσεις εσωτερικού, στον απόηχο της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Η τελευταία συνομιλία μας με τον πιλότο ήταν όταν ανέφερε ότι αντιμετώπιζε κάποιο τεχνικό πρόβλημα», είπε ο εκπρόσωπος της PIA Αμπντουλάχ Χ.Χαν σε ανακοίνωσή του μέσω βίντεο.

«Του απαντήσαμε ότι είναι έτοιμοι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης για να προσγειωθεί όπου μπορέσει, αλλά ο πιλότος αποφάσισε να κάνει μια περιστροφή…Πρόκειται για ένα πολύ τραγικό περιστατικό».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της πολιτικής αεροπορίας δήλωσε στο Reuters ότι φαίνεται πως το αεροσκάφος δεν κατάφερε να ανοίξει τους τροχούς του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος πριν από την προσγείωση, αλλά ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να διακριβωθεί η αιτία της συντριβής.

Pakistan: Chaos as plane crashes in residential Karachi. 107 people were on board the plane which crashed in a residential area in the country's largest city. Follow the latest developments 👉 https://t.co/YhbgMfpM9Q pic.twitter.com/TxLq4lcSiZ — SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020

Ο πακιστανικός στρατός και οι υπηρεσίες διάσωσης έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος που δείχνει ότι είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Από τα πλάνα προκύπτει επίσης ότι πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά.

«Στην αρχή το αεροπλάνο χτύπησε έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας και συνετρίβη πάνω σε σπίτια», δήλωσε στο Reuters ο αυτόπτης μάρτυρας Σακίλ Άχμεντ που βρισκόταν κοντά στον τόπο του δυστυχήματος λίγα μόλις χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στο Πακιστάν στο πρόσφατο παρελθόν σημειώθηκε το 2016 με 47 νεκρούς όταν ένα αεροπλάνο της PIA συνετρίβη σε μια βουνοπλαγιά στην επαρχία Χιμπέρ-Πακχτυούνκουα.

Το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας σημειώθηκε το 2010 όταν μια πτήση της εταιρείας AirBlue κατέπεσε κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ σκοτώνοντας 152 ανθρώπους.

