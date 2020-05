Κορωνοϊός: Οι Ισπανοί ξεχύθηκαν στις παραλίες της Βαρκελώνης [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι πλαζ της Βαρκελώνης, που ήδη ανοίγουν για άθληση νωρίς το πρωί το τελευταίο δεκαήμερο, είδαν από την Τετάρτη, τους περιπατητές να επιστρέφουν σε αυτές, χάρη σε μια νέα ελαφρά χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στην πόλη που επλήγη σοβαρά από την επιδημία.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας ξανάνοιξε επίσης πάρκα όπως το διάσημο Πάρκο Γκουέλ που σχεδίασε ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί και το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες.

Όπως και η πρωτεύουσα Μαδρίτη, η Βαρκελώνη δεν έχει λάβει ακόμη άδεια από την κυβέρνηση για να περάσει στην πρώτη φάση άρσης των μέτρων περιορισμού που ξεκίνησε στις 11 Μαΐου και που είναι πραγματικότητα για το 70% των Ισπανών.

Όμως, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού έχει επιβραδυνθεί σε μεγάλο βαθμό στη χώρα, ο Δήμος της πόλης έδωσε λίγη παραπάνω ελευθερία στους κατοίκους της πόλης, επιτρέποντάς τους από χθες να ξαναπάνε στις πλαζ και στα πάρκα για περπάτημα.

Από τις 8 Μαΐου, οι πλαζ ήταν ανοικτές μόνο από τις 6 έως τις 10 το πρωί για ατομική αθλητική άσκηση (κολύμβηση, κωπηλασία, τζόγκινγκ…).

Στο εξής, θα είναι ανοικτές επίσης από τις 06:00 έως τις 20:00 για τους περιπατητές. Όσο για τα πάρκα, θα είναι ανοικτά από τις 10:00 έως τις 21:00 για περπάτημα ή άθληση.

Όμως «το κολύμπι για ψυχαγωγία, η ηλιοθεραπεία στην παραλία ή η ομαδική άθληση απαγορεύονται», υπενθύμισε η τοπική αστυνομία στο Twitter, καθώς η πλήρης επαναλειτουργία των πλαζ στη χώρα προβλέπεται κατά την τελευταία φάση της άρσης των μέτρων περιορισμού.

Ένα σχετικό μήνυμα μεταδιδόταν κάθε τόσο από μεγάφωνα που είχαν εγκατασταθεί στις παραλίες, αλλά αγνοήθηκε προφανώς από πολλούς πολίτες, με ζευγάρια να κάνουν ηλιοθεραπεία ξαπλωμένα στην παραλία ή πίνοντας έναν καφέ πάνω στην άμμο, όπως διαπίστωσε σήμερα το πρωί το Γαλλικό Πρακτορείο. Κάποιοι αστυνομικοί που περιπολούσαν εκεί δεν επενέβησαν ωστόσο.

