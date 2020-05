Συναγερμός στο Τέξας: Πληροφορίες για πυροβολισμούς σε στρατιωτική βάση

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Τέξας μετά από πληροφορίες ενόπλου σε αεροπορική βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Κόρπους Κρίστι.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, η στρατιωτική βάση έχει πλέον αποκλειστεί, ενώ το Reuters αναφέρει πως οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Shooter has been "neutralized," and 1 security force member has been injured, following shooting incident at US Naval Air Station Corpus Christi in Texas. https://t.co/GWLIdkn7Q0

— Breaking News (@BreakingNews) May 21, 2020