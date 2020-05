Συναγερμός στην Αυστραλία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα πώλησης χιτζάμπ – 12 τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε ένα κατάστημα πώλησης παραδοσιακής μουσουλμανικής ενδυμασίας στο δυτικό Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι όπως και ο οδηγός, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το αυτοκίνητο μάρκας Σουμπαρού (Subaru Sport Utility Vehicle) έπεσε πάνω σε ένα όχημα που είχε σταματήσει στα φανάρια στο Μπάνσταουν γύρω στις 15:15 τοπική ώρα, προτού συνεχίσει τον δρόμο του και πέσει σε ένα κατάστημα εκεί κοντά, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η αστυνομία.

DEVELOPING: Twelve people have been injured at Greenacre after an SUV ploughed into a shop. Police say the car slammed into another vehicle stopped at traffic lights before crashing into Hijab House, a shop on the corner of that intersection. https://t.co/MOUsxtaRwM #7NEWS pic.twitter.com/zG2Ij4bK0I

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 21, 2020