Τραμπ: Παίρνω ένα χάπι υδροξυχλωροκίνης εδώ και 10 ημέρες!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σήμερα ότι παίρνει υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαφημίζει ως πιθανή «θαυματουργή θεραπεία» για την ασθένεια Covid-19, παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του ως προληπτικό φάρμακο κατά του κορονοϊού.

«Το παίρνω την τελευταία μιάσιμη εβδομάδα. Το παίρνω επειδή ακούω πολύ καλά πράγματα». δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Ξέρετε την έκφραση: τι έχεις να χάσεις;» πρόσθεσε.

«Ένα χάπι κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θα σταματήσω», πρόσθεσε, λέγοντας ότι έχει «μηδενικά συμπτώματα» από αυτό.

Παράλληλα είπε πως όλα τα τεστ που έχει κάνει μέχρι στιγμής για την Covid-19, έχουν βγει αρνητικά.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον ΠΟΥ ότι «είναι μαριονέτα της Κίνας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ότι είναι μια «μαριονέτα της Κίνας», επαναλαμβάνοντας την κριτική του για τον χειρισμό του κορονοϊού από τον Οργανισμό.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. «Είναι μια μαριονέτα της Κίνας».

Ερωτηθείς για το μέλλον της αμερικανικής συνεισφοράς σε αυτόν τον Οργανισμό, την αναστολή της οποίας ανακοίνωσε στα μέσα Απριλίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παρέμεινε αόριστος. «Θα πάρουμε μια απόφαση σύντομα», είπε, τονίζοντας πως εξέτασε να μειώσει τη συνεισφορά των ΗΠΑ στα 40 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ορισμένοι αισθάνθηκαν ότι ήταν μεγάλο ποσό.

Απειλεί να τερματίσει μόνιμα κάθε χρηματοδότηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι θα βάλει οριστικό τέλος στη χρηματοδότηση που χορηγούν οι ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και θα επανεξετάσει τον εάν η χώρα του θα παραμείνει μέλος του ή όχι μέσα σε τριάντα ημέρες, εάν δεν υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές σε αυτή την υπηρεσία του ΟΗΕ.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020