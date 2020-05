Ο απίστευτος Τραμπ: Λαμβάνει καθημερινά υδροξυχλωροκίνη, χωρίς να ασθενεί

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι λαμβάνει υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαφημίζει ως πιθανή «θαυματουργή θεραπεία» για την ασθένεια Covid-19, παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του ως προληπτικό φάρμακο κατά του κορωνοϊού.

«Το παίρνω την τελευταία μιάμιση εβδομάδα. Το παίρνω επειδή ακούω πολύ καλά πράγματα». δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Ξέρετε την έκφραση: τι έχεις να χάσεις;» πρόσθεσε. «Ένα χάπι κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θα σταματήσω», πρόσθεσε, λέγοντας ότι έχει «μηδενικά συμπτώματα» από αυτό. Παράλληλα είπε πως όλα τα τεστ που έχει κάνει μέχρι στιγμής για την Covid-19, έχουν βγει αρνητικά.

Donald Trump says he's been taking the anti-malaria drug hydroxychloroquine (video via @quicktake) https://t.co/SKkd3xWMvY pic.twitter.com/HQzz0GVPoo

— Bloomberg (@business) May 18, 2020