Δείτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε ότι πρέπει να φοράτε μάσκα σε κλειστούς χώρους

Η μάσκα είναι απαραίτητη σε κλειστούς χώρους με πολυκοσμία και αυτό αποδείχθηκε και με ένα βίντεο αποδεικνύεται περίτρανα.

To βίντεο της Deutsche Welle βασίζεται σε πρόσφατη έρευνα, η οποία έδειξε ότι σταγονίδια σάλιου από την ομιλία μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για τουλάχιστον οκτώ λεπτά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Φίλιπ Άνφινραντ των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ έκαναν πειράματα με τη βοήθεια φωτός λέιζερ.

Όπως καταδείχθηκε τα σταγονίδια της ομιλίας, μόλις εξέλθουν από το στόμα στον αέρα, συρρικνώνονται γρήγορα στο 20% έως 34% του αρχικού μεγέθους τους. Η ομιλία γεννά ανά δευτερόλεπτο περίπου 2.600 σταγονίδια των 12 έως 21 μικρομέτρων (εκατομμυριοστών του μέτρου), τα οποία στον αέρα έχουν μικρότερο μέγεθος περίπου τεσσάρων μικρομέτρων.

