Στις φλόγες αποθήκη στο ανατολικό Λονδίνο – Επί τόπου 125 πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε στο ανατολικό Λονδίνο όταν έγινε ορατό πυκνό σύννεφο καπνού, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στη βιομηχανική περιοχή Μπάρκινγκ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που μαίνεται από το απόγευμα, συμμετέχουν 125 πυροσβέστες.

Fire broke out at Saimaxx Unit B2, Eastern Approach 25 Alfred's Way, Barking IG11 0AG @essexlive @BBCBreaking @SkyNewsBreak @BBCNews @BDPost pic.twitter.com/vvGyh8c3fw

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Λονδίνου κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει κλειστά τα παράθυρά του, καθώς ο καπνός ενδέχεται να φτάσει και σε πολύ κεντρικά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού που προκλήθηκε από τη πυρκαγιά:

Firefighters are currently tackling a fire at an industrial estate in #Barking. A single storey warehouse is alight https://t.co/oiRN6uNj7e © @ankurmodi pic.twitter.com/9fZ1OZ8XcG

— London Fire Brigade (@LondonFire) May 15, 2020