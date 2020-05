ΙΚΕΑ: Σάλος στην Κίνα για τη γυναίκα που αυτοϊκανοποιήθηκε σε καναπέδες και κρεβάτια

Newsroom eleftherostypos.gr

Σάλος έχει προκληθεί στην Κίνα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει μία γυναίκα να αυτοϊκανοποιείται σε καναπέδες και κρεβάτια σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας ΙΚΕΑ στην Κίνα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει «κατέβει» από τις περισσότερες πλατφόρμες των κινεζικών social media φαίνεται μια ημίγυμνη γυναίκα να αυτοϊκανοποιείται ενώ δίπλα της περνούν έκπληκτοι πελάτες του καταστήματος.

«Δηλώνουμε ξεκάθαρα αντίθετοι και καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές ενώ προχωρήσαμε άμεσα σε καταγγελία στην αστυνομία της περιοχής στην οποία βρίσκεται το επίμαχο κατάστημα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΙΚΕΑ.

Στην ίδια ανακοίνωση παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι «θα ληφθούν ακόμα πιο προσεκτικά μέτρα ασφαλείας και υγιεινής» καλώντας τους καταναλωτές «να κάνουν βόλτα στα καταστήματα μας με πολιτισμένο τρόπο».

No more shopping at the #Ikea store! 🤮 (photos recaptured from 8 clips of videos showed on @TwitterSupport)

I hope @IKEAtoday did report to the police in China! 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/hYLDM4mbSF

— Dx (@davyyip) May 11, 2020