Πατέρας ξανά ο Έλον Μασκ και το όνομα – «γρίφος» του μωρού!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο 48χρονος Έλον Μασκ, ιδρυτής της Τέσλα και της SpaceX και η σύντροφός του Grimes ανακοίνωσαν την Τρίτη την έλευση του γιου τους.

Θαυμαστές και φίλοι έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να μάθουν περισσότερα.

Κάπως έτσι, ο Έλον Μασκ αναγκάστηκε να αποκαλύψει το όνομα του νεογέννητου παιδιού του και οφείλουμε να ομολογήσουμε πως δεν το περιμέναμε. X Æ A-12 λοιπόν θα φωνάζουν το αξιαγάπητο αγοράκι και η Grimes παίρνει τη σκυτάλη, δίνοντας εξηγήσεις, χωρίς ωστόσο να βοηθήσει και πολύ.

Έχουμε και λέμε:

Χ: Η άγνωστη μεταβλητή που χρησιμοποιείται στα μαθηματικά

Æ: Ο “ξωτικίσιος” τρόπος με τον οποίο η Grimes προφέρει το AI (δηλαδή την αγάπη &/ή την τεχνητή νοημοσύνη)

A-12: Ο πρόδρομος του SR-17 (το αγαπημένο αεροσκάφος του ζευγαριού). Χωρίς όπλα, χωρίς αμυντικούς μηχανισμούς, μόνο με ταχύτητα. Καταπληκτικό στη μάχη, χωρίς να είναι βίαιο.

(Σημειώνει ακόμα, πως το Α παραπέμπει και στο αγαπημένο της τραγούδι, “Archangel”.)

Τώρα ο,τι καταλάβατε, καταλάβαμε.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020