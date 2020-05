Newsroom eleftherostypos.gr

Η τροχαία της πολιτείας Γιούτα στις ΗΠΑ σταμάτησε τη Δευτέρα σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο ένα 5χρονο αγόρι το οποίο είχε πάρει το αυτοκίνητο της οικογένειάς του και σκόπευε να ταξιδέψει ως την Καλιφόρνια για να αγοράσει μία Λαμποργκίνι.

Σύμφωνα με την τροχαία, ο αγόρι έφυγε από το σπίτι του αφού τσακώθηκε με τη μητέρα του η οποία αρνούνταν να του αγοράσει το ιταλικό, ακριβό αυτοκίνητο.

Το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο περιπολικό από τη συνομιλία του αστυνομικού με το 5χρονο αγόρι έχει σχεδόν 760.000 views στο You Tube.

“Είσαι 5 χρονών; Ουάου!”, ακούγεται να λέει ο αστυνομικός. Στη συνέχεια ρωτά το αγόρι πού έμαθε να οδηγεί.

Το αγόρι, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή διότι είναι ανήλικο, “αποφάσισε να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει στην Καλιφόρνια για να αγοράσει μόνος του” τη Λαμποργκίνι, έγραψε η αστυνομία στο Twitter. “Μάλλον δεν θα του έφταναν τα 3 δολάρια που είχε στο πορτοφόλι του”, πρόσθεσε.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020