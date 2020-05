Στις φλόγες ουρανοξύστης 48 ορόφων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Συγκλονιστικές εικόνες

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε 48όροφο ουρανοξύστη στην πόλη της Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατακλύζοντας το οικιστικό κτίριο Abbco στην περιοχή Al Nahda, ενώ φλεγόμενα συντρίμμια εκτινάσσονται σε διπλανά κτίρια και προκαλούν πυρκαγιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ακόμη δεν έχει γίνει σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο συγκρότημα κτηρίων τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, καθώς και η αιτία εκδήλωσής της, ενώ μέχρι το βράδυ οι Αρχές έκαναν λόγω για επτά άτομα που υπέστησαν «ελαφρούς» τραυματισμούς.

Ground level footage shows the devastating fire that is tearing through a skyscraper in the #UAE #Sharjah #الشارقة pic.twitter.com/YzNFUWAqeK

