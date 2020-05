Κιμ Γιονγκ Ουν: Η «επιστροφή» και το μυστηριώδες σημάδι στον δεξιό καρπό

Newsroom eleftherostypos.gr

Με αρκετή επιφύλαξη αντιμετωπίζει η Νότια Κορέα τις πληροφορίες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Κυκλοφόρησαν εικασίες ότι ο πρόεδρος Κιμ υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, καθώς παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στο βάδισμά του. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν έγινε χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τέτοιες λεπτομέρειες», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το περίεργο σημάδι στο χέρι του

Πάντως παρά τα όποια σενάρια όπως φαίνεται ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας «είναι ζωντανός και είναι καλά.

Το Σάββατο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του καθεστώτος έδωσαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν από τα εγκαίνια εργοστασίου λιπασμάτων, που τελέστηκαν την Παρασκευή στην πόλη Σάντσον, βόρεια της Πιονγκγιάνγκ.

Στις φωτογραφίες ο κληρονομικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας κόβει ευδιάθετος την κόκκινη κορδέλα των εγκαινίων.

Ωστόσο δεν είναι λίγοι που επισημαίνουν το γεγονός πως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα των παραπάνω φωτογραφιών.

JUST IN: Photos of Kim Jong Un opening a fertilizer factory in Sunchon on May 1, according to KCNA. pic.twitter.com/jaLjjFk55K

— Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020