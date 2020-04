Χαμός στην Νέα Ζηλανδία μετά την άρση του lockdown: Ουρές για χάμπουργκερ και τηγανιτές πατάτες

Newsroom eleftherostypos.gr

Ουρές έκαναν σήμερα οι Νεοζηλανδοί για χάμπουργκερ, τηγανιτές πατάτες και καφέ μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που τους είχαν επιβληθεί για έναν μήνα, στα οποία η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν απέδωσε την επιτυχία της εξάλειψης της εσωτερικής μετάδοσης του νέου κορωνοϊού στη Νέα Ζηλανδία.

Περίπου 400.000 άνθρωποι επέστρεψαν στις δουλειές τους, μετά τη μείωση από την Άρντερν κατά μία βαθμίδα του επιπέδου συναγερμού στη χώρα λόγω Covid-19, χαλαρώνοντας ορισμένους από τους αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις που είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεων για εβδομάδες.

“Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τι ωραία γεύση έχει αυτό”, ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Κρίστοφερ Μπίσοπ, ένας νομοθέτης, αφού ανήρτησε μια φωτογραφία με έναν καφέ που είχε πάρει απ’έξω.

Ουρές αυτοκινήτων είχαν σχηματιστεί στα καταστήματα MacDonald’s στο Ώκλαντ και το Ουέλινγκτον από νωρίς σήμερα το πρωί.

New Zealand comes out of lockdown… and heads straight to McDonald's! Hundreds of Big Mac fans queue from midnight https://t.co/WR39McxlUY pic.twitter.com/qSAubtWare — Nepareizais (@realNepareizais) April 28, 2020

“Πήραμε μπέργκερ, Bic Mac, αναψυκτικά (…) Μας έχουν μείνει ακόμη τρία χάμπουργκερ με τυρί, αλλά δεν μπορώ να τα τελειώσω”, δήλωσε στην εφημερίδα New Zealand Herald ο Τάι Πέρεζ, ο οποίος έφτασε σε ταχυφαγείο της αλυσίδας στο Όκλαντ στις 4 τα ξημερώματα.

@BurgerFuel Clean up your act in New Zealand. This threatens our lockdown efforts and seems to be breaching our L3 conditions. Happening all over N.Z. @nzpolice pic.twitter.com/u6q9gKJCAx — Rawiri of Taranaki (@RawiriSonof) April 28, 2020

Οι Νεοζηλανδοί έσπευσαν επίσης σήμερα να κάνουν σέρφινγκ, βόλτες στην παραλία και να παίξουν γκολφ στην πρώτη γεύση ελευθερίας που πήραν μετά την τήρηση μιας από τις πιο αυστηρές καραντίνες στον κόσμο για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της Covid-19.

Η Άρντερν δήλωσε ότι τα περιοριστικά μέτρα εξάλειψαν αποτελεσματικά τον νέο κορονοϊό στη χώρα. Τα νέα κρούσματα Covid-19 ανέρχονταν σε μόλις 2 σήμερα στη Νέα Ζηλανδία ανεβάζοντας το σύνολό τους σε 1.124 στη χώρα, ενώ το ποσοστό μετάδοσης στην κοινότητα ανερχόταν σε μόλις 0,4% και ο αριθμός των θανάτων σε 19.

Ωστόσο η Άρντερν σημείωσε ότι η μείωση του επίσημου επιπέδου συναγερμού στο Επίπεδο 3 από το Επίπεδο 4 είναι μόνον το πρώτο βήμα και ότι θα χρειαστούν εβδομάδες προτού αρθούν σταδιακά όλοι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις.

“Είναι μια συνεχιζόμενη μάχη”, δήλωσε η Άρντερν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα. “Ούτε για μια στιγμή δεν τελειώνει αυτή η αποστολή. Βρισκόμαστε στην επόμενη φάση της μάχης και δεν έχουμε τελειώσει”, υπογράμμισε.

Οποιοδήποτε βήμα για να μειώσουμε τον συναγερμό στο Επίπεδο 2 θα εξαρτηθεί από αξιολόγηση της κατάστασης που θα γίνει στις 11 Μαΐου, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είναι επίσης πιθανόν ορισμένοι περιορισμοί να ισχύσουν εκ νέου. Προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα που θα γίνουν για μια χαλάρωση των μέτρων στο Επίπεδο 1 και μια επάνοδο στην ζωή μετά την κρίση, συμπλήρωσε.

“Κανείς δεν θέλει ένα δεύτερο κύμα στη Νέα Ζηλανδία και θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να μην συμβεί αυτό”, τόνισε η πρωθυπουργός.

Στη Νέα Ζηλανδία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη συζήτηση όσον αφορά την ορολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάσταση της Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με την εξάπλωση του SARS-CoV-2, με ορισμένους ειδικούς να λένε ότι ο όρος “εξάλειψη” δεν επιτρέπει την επανεμφάνιση μικρών αριθμών κρουσμάτων.

“Εξάλειψη δεν σημαίνει μηδενικά κρούσματα”, διευκρίνισε η Άρντερν. “Θα είναι μια συνεχιζόμενη εκστρατεία και θα υπάρχει μηδενική ανοχή για κρούσματα”, κατέληξε.

Οικονομικές Επιπτώσεις

Η κυβέρνηση της Άρντερν αντιμετωπίζει τώρα την πρόκληση της επανεκκίνησης της οικονομίας της Νέας Ζηλανδίας που εξαρτάται από το εμπόριο και τον τουρισμό, ενώ η χώρα βρίσκεται ήδη σε πορεία εκλογών ενόψει των βουλευτικών του Σεπτεμβρίου.

Η Άρντερν δήλωσε σήμερα στο κοινοβούλιο ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί την περίοδο αυτή που ισχύουν οι περιορισμοί Επιπέδου 3 σε περίπου 60-70% των φυσιολογικών επιπέδων της.

Η Westpac Bank προειδοποίησε σε σημερινό υπόμνημά της ότι το κυβερνητικό πακέτο κινήτρων 20 δισεκ. δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (περίπου 11,11 δισεκ. ευρώ) μπορεί να μην είναι αρκετό για να αποτρέψει μια απότομη ολίσθηση, προβλέποντας πτώση του ΑΕΠ 6,3% το 2020.