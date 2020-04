Τελικά υπάρχουν «UFO»; – Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε βίντεο με «ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα»

Newsroom eleftherostypos.gr

Απόρρητα βίντεο από πιλότους του Ναυτικού τα οποία κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια και δείχνουν αλληλεπιδράσεις με «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα», έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα το Πεντάγωνο.

Ένα από τα τρία συνολικά βίντεο δείχνει ένα περιστατικό που χρονολογείται στο 2004 και τα άλλα δύο είχαν μαγνητοσκοπηθεί τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τη Sue Gough, εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Τα βίντεο έγιναν δημόσια μετά από μη εξουσιοδοτημένες διαρροές το 2007 και το 2017 και το Ναυτικό είχε προηγουμένως επαληθεύσει την αυθεντικότητά τους.

«Μετά από εμπεριστατωμένη ανασκόπηση, το τμήμα έχει αποφασίσει ότι η εγκεκριμένη κυκλοφορία αυτών των απόρρητων βίντεο δεν αποκαλύπτει κάποιες ευαίσθητες δυνατότητες ή συστήματα και δεν προσκρούει σε μεταγενέστερες έρευνες για εισβολές στον στρατιωτικό εναέριο χώρο από μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα», δήλωσε η Gough.

Το περιστατικό του 2004 συνέβη στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τους «New York Times», οι οποίοι αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στο βίντεο το 2017. Δύο πιλότοι μαχητικών σε μια εκπαιδευτική αποστολή ρουτίνας κλήθηκαν να διερευνήσουν ένα μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος το οποίο το ναυτικό είχε παρακολουθήσει επί εβδομάδες.

Οι πιλότοι του Ναυτικού βρήκαν ένα επίμηκες αντικείμενο μήκους περίπου 12 μέτρων να αιωρείται περίπου 15 μέτρα πάνω από το νερό και το οποίο ξεκίνησε μια γρήγορη ανάβαση, καθώς οι πιλότοι το προσέγγιζαν, προτού πετάξει μακριά. «Επιτάχυνε με ταχύτητα που δεν έχω ποτέ ξαναδεί», είπε ένας από τους πιλότους στην εφημερίδα.

"The department has determined that the authorized release of these unclassified videos does not reveal any sensitive capabilities or systems."

