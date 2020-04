Η «επέλαση» των ακρίδων – «Έκρυψαν» ιερό βουνό στην Αφρική

Newsroom eleftherostypos.gr

Εκατομμύρια έντομα κατόρθωσαν να σκοτεινιάσουν τον ουρανό για μερικά λεπτά. Οι ακρίδες έκρυψαν από τον ορίζοντα, το βουνό που θεωρείται ιερό από κάποιους Αφρικανούς.

Ο ανταποκριτής της Washington Post στην Αφρική, Μαξ Μπέρακ, βιντεοσκόπησε το φαινόμενο και ανέβασε το στιγμιότυπο στο Twitter, όπως αναφέρει η Daily Star.

«Το φαινόμενο θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο στην Ανατολική Αφρική και ίσως ακόμη περισσότερο, εξαρτάται από τις τωρινές και τις μελλοντικές βροχοπτώσεις», σημείωσε ο ειδικός στις ακρίδες, Κίθ Κρέσμαν, στην Daily Star.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μάχη εναντίον των εντόμων ίσως επηρεαστεί από την καραντίνα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού στην αφρικανική ήπειρο.

«Ίσως υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις στην παράδοση εξοπλισμού και εντομοκτόνων», σημείωσε ο ειδικός.

The iconic view of Kenya’s Mt. Ololokwe, on the highway to Ethiopia. Right now, 08:32am, April 24, 2020. pic.twitter.com/nuHx96w2ud

— Max Bearak (@maxbearak) April 24, 2020