Κορωνοϊός – Τραγικός απολογισμός στην Βρετανία: Ξεπέρασαν τις 20.000 οι νεκροί

Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορωνοϊό στα νοσοκομεία σ’ όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε σε 20.319, καταγράφοντας αύξηση κατά 813 μέσα σε 24 ώρες, όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το βρετανικό υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, το τελευταίο 24ωρο ακόμη 4.913 άτομα βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Σύμφωνα με τον Guardian, το θλιβερό αυτό ορόσημο έρχεται έξι εβδομάδες αφότου ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, Πάτρικ Βάλανς, είχε πει ότι η διατήρηση του απολογισμού των νεκρών κάτω από 20.000 θα αποτελούσε «θετική έκβαση» όσον αφορά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, συνολικά 517.836 άνθρωποι στη χώρα έχουν ελεγχθεί για κορωνοϊό, από τους οποίους 148.377 έχουν βρεθεί θετικοί.

