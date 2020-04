Αποκάλυψη από ρωσικά ΜΜΕ: Aπόπειρα επίθεσης στην Λιβύη η τουρκική κινητοποίηση στην Αν. Μεσόγειο

Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με ρωσική ιστοσελίδα η μεγάλη άσκηση των Τούρκων στην ανατολική Μεσόγειο, είχε ως αρχικό στόχο να πλήξει εγκαταστάσεις του LNA στη Λιβύη, ένα σενάριο που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, με τους Τούρκους να στρέφουν την προσοχή τους στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα το avia.pro αναφέρει:

«Τέσσερα ρωσικά συστήματα πυραύλων αεροπορικής άμυνας Pantsir-S ήταν αρκετά για 16 τουρκικά μαχητικά να υποχωρήσουν. Μια μέρα νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στις 18 Απριλίου 2020, τουλάχιστον 16 τουρκικά μαχητικά πλησίασαν και παραβίασαν εν μέρει τον εναέριο χώρο της Λιβύης, σκοπεύοντας να χτυπήσουν τις προωθούμενες δυνάμεις του Εθνικού Στρατού της Λιβύης.

Παρ ‘όλα αυτά, τα τέσσερα πυραυλικά συστήματα άμυνας Pantsir-S, που τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή, ανάγκασαν τους Τούρκους πιλότους να υποχωρήσουν αμέσως, καθώς οι τελευταίοι προειδοποιήθηκαν για άμεση πυροδότηση.

Προς το παρόν, η Τουρκία δεν σχολιάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιβύης, ωστόσο, δεδομένης της ενεργούς υποστήριξης των δυνάμεων της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, οι εμπειρογνώμονες είναι πεπεισμένοι ότι η Τουρκία σκόπευε να πραγματοποιήσει αεροπορική επίθεση μεγάλης κλίμακας.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική υπεροχή των τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών, τα πυραυλικά συστήματα άμυνας Pantsir-S που βρίσκονται στην επικράτεια της Λιβύης, και επί του παρόντος διαθέτει 4 συστοιχίες, μπόρεσαν να ισορροπήσουν ριζικά τις δυνατότητες του τουρκικού F- 16s, ακόμη και χωρίς πυρά.

«Η Τουρκία δεν έχει πυραύλους για να καταστρέψει τους επίγειους στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, και σχεδόν σίγουρα μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα περισσότερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη θα καταστρέφονταν, η παρούσα υποχώρηση ήταν μία επική απόδραση», σημειώνει ο αναλυτής.»

F-16s reportedly conducted the activities near of the coast of #Libya pic.twitter.com/i60wExyiKc

— Kevin Sky🎖️𐱅𐰇𐰼𐰜 𐰶𐰃𐰯𐰲𐰴 (@EmirLouise) April 17, 2020