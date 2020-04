«Θύμα» του κορωνοϊού ο αδερφός της Ελίζαμπεθ Γουόρεν που διεκδικούσε το χρίσμα των Δημοκρατικών

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο αδελφός της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, της γερουσιάστριας που διεκδικούσε το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, πέθανε το βράδυ της Τρίτης από την ασθένεια Covid-19.

Ο Ντόναλντ Ριντ Χέρινγκ, 86 ετών, ήταν πιλότος μαχητικού και υπηρέτησε στο Βιετνάμ εκτελώντας πολλές αποστολές.

«Ήταν γοητευτικός και αστείος, ένας φυσικός ηγέτης. Αυτό που τον έκανε ιδιαίτερο ήταν το χαμόγελό του», τον αποχαιρέτισε η αδελφή του μέσω του Twitter.

What made him extra special was his smile—quick and crooked, it always seemed to generate its own light, one that lit up everyone around him. pic.twitter.com/SFMOaBVCN3

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020