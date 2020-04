Απίστευτες εικόνες την εποχή του κορωνοϊού: Οι άνθρωποι σε καραντίνα και τα ζώα κάνουν βόλτες στους δρόμους!

Newsroom eleftherostypos.gr

Την καραντίνα στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι στις περισσότερες χώρες του κόσμου, εξαιτίας του κορωνοϊού, εκμεταλλεύονται αυτές της ημέρες διαφόρων ειδών ζώα, τα οποία έχουν αποφασίσει να κάνουν «κατάληψη» στους ερημωμένους πλέον δρόμους.

Έτσι, πάπιες έκαναν τις βόλτες τους στο Παρίσι, κατσίκες βγήκαν βόλτες σε μια πόλη στην Ουαλία, πούμα κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής, ελάφια κυκλοφορούσαν χωρίς άγχος στους δρόμους του Λονδίνου και του Τόκιο, μέχρι και δελφίνια πλησίασαν την ακτή στην Κωνσταντινούπολη.

Η άγρια φύση επιστρέφει λοιπόν και χαρίζει όμορφες εικόνες!

Animals are taking advantage of the quiet, empty spaces as humans are on lockdown during #coronavirus 🐒 pic.twitter.com/1xSsYsVWdZ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2020