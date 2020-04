Επικρίσεις στον Τραμπ για την αναστολή χρηματοδότησης στον ΠΟΥ – Μπιλ Γκέιτς: «Επικίνδυνη όσο ακούγεται»

Newsroom eleftherostypos.gr

Την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επικρίνει ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Η διακοπή της χρηματοδότησης του ΠΟΥ εν μέσω παγκόσμιας κρίσης είναι όσο επικίνδυνη ακούγεται, ανέφερε.

«Η δουλειά τους επιβραδύνει την εξάπλωση της COVID-19 κι αν αυτό σταματήσει κανένας άλλος οργανισμός δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει» συνεχίζει και καταλήγει: «Ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ τώρα περισσότερο από ποτέ».

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.

— Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020