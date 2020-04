Θρίλερ δίχως τέλος αλλά και αισιοδοξία για το Eurogroup – Ξεκίνησε πάλι η τηλεδιάσκεψη

Newsroom eleftherostypos.gr

Στις 10:30 (21:30 ώρα Βελγίου) ξεκίνησε και πάλι η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του εκπροσώπου του προέδρου του Eurogroup Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Θα αρχίσει στις 21.30 ώρα Βρυξελλών» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Λουίς Ρέγκο.

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης για την οικονομική απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορωνοϊού, αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Το στίγμα το έδωσε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζοντας την πεποίθηση πως είμαστε κοντά σε συμφωνία.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020