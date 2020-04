Το θρίλερ καλά κρατεί στο Eurogroup – Νέα αναβολή αλλά και αισιοδοξία Σεντένο

Newsroom eleftherostypos.gr

Αναβλήθηκε, εκ νέου για τις 8 το βράδυ, η συνεδρίαση του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς στο παρασκήνιο διεξάγονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 6 και αναβλήθηκε αρχικά για τις 7 το απόγευμα.

As @mariofcenteno just said, we are getting closer to a deal. But we need yet another hour before we can start. #Eurogroup meeting now set for 19h brussels time…

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης , του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορωνοϊού.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε ΟΛΟΙ στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020