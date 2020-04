Newsroom eleftherostypos.gr

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Ανάκτορο του Βερολίνου στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο συγκεκριμένο σημείο εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες στο πλαίσιο της ανακατασκευής του Ανακτόρου και υπάρχει ένα τραυματίας.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 80 πυροσβέστες.

#URGENT

One injured as fire engulfs construction site near city palace of #Berlin https://t.co/jPwH8qZd3q pic.twitter.com/j40VDFnxAS

— RT (@RT_com) April 8, 2020