Κορωνοϊός: Η Ουχάν είναι ξανά «ελεύθερη» - Έπειτα από 11 εβδομάδες οι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν [βίντεο]

Η κινεζική πόλη Ουχάν, από την οποία ξεκίνησε το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού, έθεσε την Τετάρτη τέλος στην καραντίνα που διήρκεσε δύο μήνες.

Ωστόσο, η βόρεια πόλη Σουιφένχε της Κίνας άρχισε να περιορίζει τις μετακινήσεις των κατοίκων της εν μέσω ανησυχιών για ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων στην ηπειρωτική χώρα.

Το τέλος της καραντίνας στη Ουχάν συνοδεύτηκε με τη φωταγώγηση κτιρίων και γεφυρών και στις δύο πλευρές του ποταμού Γιανγκτσέ, η οποία περιελάμβανε κινούμενες εικόνες υγειονομικών υπαλλήλων να βοηθούν ασθενείς, καθώς και το μήνυμα «ηρωική πόλη», τίτλος που αποδόθηκε στην Ουχάν από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζίνπινγκ.

Περίπου 55.000 άνθρωποι αναμένονται να αναχωρήσουν με τρένα από την Ουχάν, την Τετάρτη.

Περισσότεροι από 10.000 ταξιδιώτες έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής την πόλη με αεροπλάνο, καθώς οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Tianhe συνεχίζονται.

Οι πτήσεις προς το Πεκίνο και προς διεθνείς προορισμούς δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί.

