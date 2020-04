Θετικός στον κορωνοϊό ο υπουργός που είχε πει ότι είναι θεϊκή τιμωρία για τη ομοφυλοφιλία

Newsroom eleftherostypos.gr

Θετικό στον κορωνοϊό βρέθηκε ο υπουργός Υγείας του Ισραήλ, Yaakov Litzman ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο συγκεκριμένος ιός είναι μία θεϊκή τιμωρία για την ομοφυλοφιλία.

Όπως αναφέρει η γαλλική Le Monde και η σύζυγός του έχει προσβληθεί από τον ιό και αυτό αναγκάζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να θέσει σε απομόνωση των υπουργό του για 15 μέρες.

Israel’s Health Minister Yaakov Lizman, head of Agudat Yisrael party,

who weeks ago declared that coronavirus is a "divine punishment for homosexuality", has been infected. His wife too. This forces PM Netanyahu to have to isolate himself for another 15 days pic.twitter.com/JpEAX8iMwb

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) April 4, 2020