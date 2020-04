Ελέγχθηκε η πυρκαγιά στο Τσερνόμπιλ – Ανησυχία για την ραδιενέργεια

Newsroom eleftherostypos.gr

Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκονται από τις 7 το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη δασική περιοχή εντός της Αποκλεισμένης Ζώνης γύρω από το παλιό πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας «δεν υπάρχουν ενεργές εστίες πυρός. Η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης συνεχίζεται κατά τόπους».

Watch: Scenes from two forest fires in the area around the Chernobyl nuclear power station in Ukraine on Sunday. The Chernobyl Exclusion Zone was established after the 1986 explosion at the plant that sent a cloud of radioactive fallout over much of Europe pic.twitter.com/HJwN4Ghr0n

