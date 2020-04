Η Κίνα τίμησε τα θύματα του κορωνοϊού - Μεσίστιες οι σημαίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Κίνα τίμησε σήμερα τους χιλιάδες «μάρτυρες» που πέθαναν από την επιδημία του κορωνοϊού, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα και να ακυρώνεται κάθε ψυχαγωγική εκδήλωση.

Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη της ετήσιας γιορτής Τσινγκ Μινγκ κατά τη διάρκεια της οποίας εκατομμύρια Κινέζοι τιμούν τους προγόνους τους. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ημερομηνίες του παραδοσιακού κινεζικού νέου έτους, με εκατομμύρια οικογένειες να πηγαίνουν στους τάφους των προγόνων τους να τους προσφέρουν λουλούδια και να καίνε θυμίαμα.

Στις 10:00 ώρα Πεκίνου (05:00 ώρα Ελλάδας) τηρήθηκαν τρία λεπτά σιγής σε όλη την Κίνα προς τιμής όλων όσων πέθαναν από την επιδημία covid-19, περιλαμβανομένων των γιατρών και των νοσηλευτών. Τα αυτοκίνητα, τα τρένα και τα πλοία ήχησαν τις κόρνες τους, ενώ ακούστηκαν και οι σειρήνες της αεράμυνας.

Chinese President Xi Jinping, with other leaders, including Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan, attend National Mourning for #COVID19 victims in Beijing at 10 am Sat during the National Mourning Day. pic.twitter.com/gjYnq899vN

— Global Times (@globaltimesnews) April 4, 2020