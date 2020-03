Κορωνοϊός-Ουαλία: Κατσίκες «καταλαμβάνουν» τους άδειους δρόμους

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα κοπάδι από κατσίκες Κασμίρ «εισέβαλε» σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ουαλία, που έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, εξαιτίας των περιορισμών για τον νέο κορωνοϊό.

Τα ζώα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες περιφέρονται ελεύθερα σε ένα γειτονικό απόκρημνο ακρωτήριο που βλέπει στην Ιρλανδική Θάλασσα, αντ’ αυτού βρέθηκαν στο Λάντουντνο, όπου περιπλανιούνται στους δρόμους της πόλης εδώ και 3 ημέρες, τρώγοντας χλόη και λουλούδια από τους κήπους των σπιτιών.

Όπως και σε άλλες χώρες, που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεταξύ αυτών το κλείσιμο σχολείων και καταστημάτων, και οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Με τους δρόμους του Λάντουντνο αφύσικα ήσυχους, οι κατσίκες είναι ελεύθερες να κυκλοφορούν ανενόχλητες.

Llandudno has had some unusual visitors! Mountain goats have been making the most of the town's quiet streets. 🐐https://t.co/YmdwweGEGO pic.twitter.com/1FQIlxBpms — ITV Wales News (@ITVWales) March 31, 2020

Η δημοτική σύμβουλος Κάρολ Μάρουμπι είπε ότι οι κατσίκες δεν έρχονται συνήθως στην πόλη, εκτός κι αν επικρατεί κακοκαιρία, όμως, σε αυτήν την περίπτωση πιθανόν συνειδητοποίησαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, καθώς κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι.

Whilst its trending, I can confirm that the goats were still running Llandudno as of 10 minutes ago 🐐 #llandudno #goats pic.twitter.com/fKPj5o4vsC — Bryn Johnson (@BrynLJohnson) March 31, 2020

«Νομίζω ότι νιώθουν μοναξιά και κατέβηκαν στην πόλη για να ρίξουν μια ματιά», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρόιτερς.

Llandudno is run by goats pic.twitter.com/C7nENePcEA — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 31, 2020

Σύμφωνα με την ίδια, το κοπάδι των περίπου 150 κατσικών αποτελεί διάσημη τοπική ατραξιόν και δεν πειράζει τους περισσότερους κατοίκους που οι κατσίκες τρώνε από τους κήπους τους.

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια», επισήμανε. «Τις αγαπώ, διότι έχουν χαρακτήρα».

You’ve got to be kidding me… While everybody else is in lockdown these goats took a trip down from the Great Orme in Llandudno and ventured into town for a quick mooch. pic.twitter.com/xPAhdgyH9c — RT UK (@RTUKnews) March 31, 2020

Με εκατομμύρια ανθρώπους να μένουν στα σπίτια τους και να μοιράζονται χιουμοριστικά στιγμιότυπα στο διαδίκτυο για να απαλύνουν το άγχος της καραντίνας, οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τις κατσίκες να περιφέρονται στους δρόμους έγιναν viral μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τις ετικέτες #goats και #Llandudno να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο Twitter.

Goats have invaded a town in Wales. Over 100 are roaming the streets, empty because of #coronavirus lockdown. A town councilor told @BBCNews: "I think they are wondering what's going on like everybody else." pic.twitter.com/wYr0Jh4iul — AJ+ (@ajplus) March 31, 2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ