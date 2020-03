Ο ευφάνταστος τρόπος που βρήκε Έλληνας youtuber για να καταγράψει τα κρούσματα κορωνοϊού [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο κορωνοϊός είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης παγκοσμίως και ένας νεαρός Έλληνας youtuber, ο οποίος είναι μαθητής και αυτό το διάστημα μένει σπίτι όπως και χιλιάδες άλλα παιδιά, καταγράφει τα κρούσματα παγκοσμίως σε ένα έξυπνο βίντεο χρησιμοποιώντας καρτούν και γίνεται viral.

Πρόκειται για τον Supreme Leader, όπως είναι το όνομά του στο youtube και τα βίντεο του με τίτλο «Yakko is counting the corona virus (covid-19) confirmed cases in the world», τα οποία ανανεώνονται κάθε δύο ημέρες, κερδίζουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και δεκάδες χιλιάδες θετικά Like (πάνω από 50.000) ενώ το κανάλι του τροφοδοτείται συνεχώς με νέες εγγραφές (πάνω από 12.000).

Στα σχόλια οι χρήστες του youtube του ζητούν να συνεχίσει την καταγραφή με αυτόν τον έξυπνο τρόπο που πραγματικά μπορεί να κάνει όσους το παρακολουθήσουν να αισθανθούν λίγο διαφορετική την διάθεση τους ειδικά σήμερα που όλοι μένουμε σπίτι.