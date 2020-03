Κορωνοϊός: Υγειονομική «βόμβα» η Νέα Υόρκη – Ο Τραμπ καλεί General Motors-Ford να κατασκευάσουν αναπνευστήρες

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι νεκροί από την επιδημία του κορωνοϊού στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης αυξήθηκαν στους 519 σήμερα, από 385 που ήταν την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε μεγάλες εταιρείες να κατασκευάσουν αναπνευστήρες.

Άλμα κατέγραψαν και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορωνοϊού, φτάνοντας τα 44.635, από 37.258 μέχρι χθες στη Νέα Υόρκη.

Ο κυβερνήτης, έχοντας στον φόντο τις αυτοσχέδιες νοσοκομειακές κλίνες που έχουν στηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Τζέικομπ Κ. Τζάβιτς του Μανχάταν, είπε επίσης ότι ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία διπλασιάζεται πλέον κάθε τέσσερις ημέρες, αντί για τρεις που ήταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Η Νέα Υόρκη μπορεί να δει την κορύφωση στη ζήτηση για νοσοκομειακές κλίνες σε τρεις εβδομάδες από τώρα, πρόσθεσε. Οι αρχές θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν άλλες τέσσερα προσωρινά νοσοκομεία ώστε να ανταποκριθούν στην αύξηση αυτή.

Ο Κουόμο ανακοίνωσε επίσης ότι παρατείνεται το κλείσιμο των σχολείων στην Πολιτεία για άλλες δύο εβδομάδες, μέχρι τις 15 Απριλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλέσε σήμερα, με ένα οργισμένο tweet, τις αυτοκινητοβιομηχανίες Ford και General Motors να ξεκινήσουν «αμέσως» την κατασκευή αναπνευστήρων για να ανταποκριθεί η χώρα στην επιδημία του νέου κορονοϊού.

«Η General Motors ΠΡΕΠΕΙ αμέσως να ανοίξει το εργοστάσιό της, που έχει βλακωδώς εγκαταλείψει στο Λορντστάουν του Οχάιο κι άλλο ένα εργοστάσιο και να ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΡΑ!!!!!!» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

«FORD, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ!!!!!!!» συμπλήρωσε.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020