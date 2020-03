Κορωνοϊός: Σοκ στο Μπάκιγχαμ – Θετικός στον ιό ο πρίγκιπας Κάρολος

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό, μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχει απομονωθεί, ενώ ιχνηλατούνται οι επαφές του.

Η ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει: “Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Εμφανίζει ήπια συμπτώματα αλλά κατά τα άλλα παραμένει σε καλή κατάσταση και εργάζεται από το σπίτι του τις τελευταίες ημέρες ως συνήθως”.

Breaking the Prince of Wales has Coronavirus. Latest from @ClarenceHouse pic.twitter.com/ZqCRIRGpM1

— Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) March 25, 2020